Tvplay.it - “Tudor non è da Juventus, l’ideale è un altro”: ha già vinto 3 Champions League

Ecco perché Igornon è il profilo giusto per lae qual è il miglior allenatore per la prossima stagioneIgorsi è presentato allacome nuovo allenatore. Sostituisce Thiago Motta e rimarrà fino al Mondiale per club, poi chissà. Di certo, se il tecnico croato avesse intenzione di restare in bianconero, l’obiettivo minimo in campionato è centrare la qualificazione in. Affare tutt’che scontato.Da dietro spingono. Soprattutto il Bologna, che ha un calendario ricco di scontri diretti. Se da un lato è chiaramente un fattore negativo, per la complessità delle partite, dall’è un’opportunità unica per fermare dirette concorrenti e continuare a sognare. Tra l’, tra rossoblu eci sarà proprio uno scontro diretto verso i primi di maggio.