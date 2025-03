Juventusnews24.com - Tudor Juve, Guardalà annuncia: «Il suo arrivo ha generato entusiasmo. Ecco che ambiente ci sarà allo Stadium contro il Genoa»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24sul nuovo allenatore bianconero: tutte le dichiarazioni del giornalistaIl giornalista Giovanniha parlato a Sky Sport per fare il punto della situazione in casadopo l’allenamento odierno in vista della sfidail. In particolare,cosa ha detto sull’che i bianconeri troverannosabato alle 18.PAROLE – «L’opposto di quellol’Atalanta. L’diha, ricordando episodi dintinità. Basta questo per accendere l’che era mancato negli ultimi mesi».Leggi suntusnews24.com