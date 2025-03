Sport.quotidiano.net - Tudor guida la macchina del tempo : "Alla Juve devi vincere, basta scuse"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Lampi di vecchia, almeno a parole. E in questi tempi cupi e confusi per la Signora paiono boccate d’ossigeno. Igorsi presenta con l’emozione del presente e le suggestioni del passato al popolo bianconero. Ricorda di quando Del Piero gli insegnò a piegare la calze dopo l’allenamento, per non gravare poi di un’ulteriore mansione il magazziniere Romeo, e di quando Zidane si mise in fila dietro di lui dal fisioterapista, senza curarsi del fatto che fosse un ragazzo appena arrivato in bianconero. Spirito e mentalità. A questo il tecnico croato non può non appellarsi per costruire l’impresa minore per la quale è stato chiamato al posto di Thiago Motta: conquistare il salvifico pass Champions, fare ritrovaresquadra una identità degna del suo blasone. "Bisogna lavorare su tutto – dice– dare un po’ di spensieratezza.