Laprimapagina.it - Tublat.com: una realtà meridionale che ha conquistato l’Italia

Leggi su Laprimapagina.it

Dalla provincia di Benevento, nel cuore del Sud Italia, emerge una storia di successo che sta ridefinendo il panorama del digital marketing:.com. Fondata da Gianluca Iannotta, questa web agency ha saputo trasformare il modo in cui le piccole e medie imprese italiane affrontano la loro presenza online, offrendo soluzioni innovative e accessibili.La nascita di una visioneGianluca Iannotta ha dato vita a.com con l’obiettivo di democratizzare l’accesso al digital marketing, rendendo servizi di alta qualità disponibili a costi contenuti per le PMI italiane. Ispirandosi alla Silicon Valley, Iannotta in futuro vorrebbe implementare una filosofia aziendale focalizzata sul benessere nei luoghi di lavoro, privilegiando il lavoro per obiettivi piuttosto che per orari fissi. Questo approccio favorirà la creazione di un ambiente dinamico e produttivo, capace di attrarre talenti e stimolare l’innovazione da tutto il mondo.