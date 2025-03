Tu hai sentito vero? Grande Fratello Zeudi dice tutto a Chiara Ma non sa cosa succede fuori dalla Casa

Leggi su Caffeinamagazine.it

Manca pochissimo alla finale dele, mentre il conto alla rovescia segna la fine di questa chiacchierata edizione, i giochi sembrano ormai fatti. La decisione finale, però, spetterà al pubblico, che dovrà scegliere il vincitore tra i concorrenti rimasti in gioco. In finale ci sono Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi,Di Palma e Helena Prestes, mentree Mariavittoria si trovano al televoto e solo una di loro due avrà l’opportunità di lottare per il titolo di vincitrice del reality show condotto da Alfonso Signorini.Secondo le opinioni espresse sui social, le due concorrenti che potrebbero contendersi la vittoria finale sembrano esseree Helena. Ma, come sempre accade in queste edizioni, i risultati dei televoti sono imprevedibili e nulla è ancora deciso.