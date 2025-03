Tpi.it - Trump mette i dazi sulle auto, Ferrari alza i prezzi del 10%. E Stellantis teme l’inflazione

reagisce aidi Donaldsull’motive aumentando fino al 10% idelle sue vetture. Lo fa sapere la stessa azienda di Maranello in una nota diffusa nella serata del 27 marzo, poche ore dopo l’annuncio del presidente degli Stati Unitinuove tariffe del 25% che dal 3 aprile colpiranno le importazioni die camion leggeri (e più avanti investiranno anche la componentistica).“sulla base delle informazioni preliminari attualmente disponibili relative all’introduzione diimportazioni didi provenienza Ue negli Usa, comunica che aggiornerà la propria politica commerciale”, si legge nel comunicato. La casa del Cavallino rampante spiega che irimarranno invariati per gli ordini precedenti al 2 aprile e per ledelle famiglie “296”, “SF90” e “Roma”, mentre tutti gli altri modelli “le nuove condizioni doganali si rifletteranno parzialmente sul prezzo, fino ad un massimo del 10 per cento di aumento, in coordinamento con la nostra rete di distribuzione”.