Iltempo.it - Trump: la Groenlandia ci serve "per la pace nel mondo"

Washington, 28 mar. (askanews) - Gli Stati Uniti hanno bisogno della"per lanel", lo asserisce Donaldparlando ai report dallo Studio Ovale. Proprio oggi il suo vicepresidente JD Vance è in visita indove ha trovato temperature gelide, non solo atmosferiche, e si è limitato a visitare una base militare americana di grandi importanza strategica, la Pituffik SBase. Il territorio autonomo danese non intende essere annesso e proprio oggi i suoi 4 partiti hanno formato un governo di coalizione schierandosi contro le mire del grande vicino."Se guardate la, se guardate al mare intorno, ci sono navi cinesi e russe dappertutto" ha detto. "Non ci affidiamo alla Danimarca o a nessun altro per risolvere la situazione.E non parliamo diper gli Stati Uniti ma diper il, di sicurezza internazionale.