Lettera43.it - Trump invia una nuova proposta sui minerali a Zelensky: per i media è fortemente sfavorevole

Leggi su Lettera43.it

Il presidente ucraino Volodymyrha annunciato di aver ricevuto da Donaldunaversione dell’accordo suistrategici in territorio ucraino. Sebbenenon abbia fornito dettagli, secondo alcuni, l’accordo sarebbe sfavorevole per l’Ucraina. Secondo l’Indipendent, l’intesa obbliga l’Ucraina a scegliere tra diventare una «colonia economica» degli Stati Uniti o accettare l’occupazione russa.I dettagli dell’accordo suicritici proposto daSecondo il quotidiano britannico, l’accordo prevede che gli Stati Uniti acquisiscano il controllo su una vasta parte della produzione industriale ucraina, comprese infrastrutture cruciali come ferrovie, aeroporti, porti, oleodotti e impianti di raffinazione. Il testo dell’accordo stabilisce che le royalties provenienti dall’estrazione di petrolio, gas edovrebbero essere condivise tra i due Paesi, ma i profitti verrebbero versati in un fondo di investimento congiunto, gestito da amministratori americani.