.com - Trump decide un aumento del 25% per le auto che scuote il mercato globale

Leggi su .com

L’annuncio del presidente Donalddi introdurre dazi del 25% sulleimportate negli Stati Uniti ha scatenato onde d’urto in tutto il mondo. Con un impatto immediato su prezzi, posti di lavoro e strategie industriali, il provvedimento rischia di alterare gli equilibri del settoremobilistico, già alle prese con la transizione verso l’elettrico.ImmatricolazioniUE febbraio 2025: calo del 3%, ma boom per le elettricheDazi imposti da: un terremoto per l’industriamobilisticaImpatto immediato su prezzi e domandaLe nuove tariffe, previste già dalla prossima settimana, potrebbero aumentare di migliaia di dollari il costo medio dellenegli USA. Con quasi la metà delle vetture vendute nel Paese provenienti dall’estero (soprattutto da Giappone, Corea del Sud e Germania), i concessionari temono un crollo della domanda.