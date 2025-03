Ilgiorno.it - Truffe online, ultima frontiera: “Ciao! Per favore vota… è la figlia della mia amica, il premio è una borsa di studio”

Milano, 28 marzo 2025 -telefoniche, nuova frontiere e soprattutto utilizzo di prefissi italiani. A lanciare l’allarme è il Commissariato di Polizia. Potenziali vittime migliaia di lombardi di ogni età ma soprattutto i più giovani Nomi in rubrica “Le strategie utilizzate per rendere credibili le nuovetelefoniche - spiegano gli agenti - mirano a superare la naturale diffidenza degli utenti verso numerazioni internazionali e contatti sconosciuti, utilizzando nomi presenti in rubrica e utenze con prefisso +39”. Task scam, la truffadel lavoro che non c’è. Cos’è, come funziona e come difendersi LadiL’, in senso temporale per molti lombardi, arriva via WhatsApp: “! Pervotate. è lamia, ilprincipale è unadi”.