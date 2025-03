Ilgiorno.it - Truffe in Valle. Le denunce diminuiscono

Bravi i carabinieri, ma bravi soprattutto gli anziani che stanno mostrando di aver imparato come difendersi dalle. L’ultimo episodio alcuni giorni fa a Tirano, quando un cittadino, dopo essere stato contattato da un sedicente maresciallo dell’Arma che gli chiedeva di effettuare un bonifico bancario, si è insospettito e ha subito contattato il Comando Stazione di Tirano guidato dal capitano Riccardo Angeletti per segnalare il fatto, sventando così la truffa. A dimostrazione di come la campagna di prevenzione portata avanti dai carabinieri stia dando buoni risultati vi sono anche i numeri, in calo, dellepresentate per questo specifico reato nel primo trimestre 2025. Vietato tuttavia abbassare la guardia e, soprattutto, massima attenzione a particolari che facilmente svelano che cosa si cela davvero dietro quelle telefonate.