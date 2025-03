Quotidiano.net - Truffa telefonica del curriculum: le 4 regole per difendersi

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 28 marzo 2025 – Alert sulle truffe telefoniche con la richiesta diper un lavoro (finto). Mia come in queste settimane si sono moltiplicate in maniera esponenziale le segnalazioni relative a questa nuova forma direalizzata attraverso chiamate anonime e messaggi via Whatsapp. “Abbiamo ricevuto il tuo.”, esordisce la voce che sentiamo al telefono. Un fenomeno che ha spinto Assolavoro, l’Associazione delle Agenzie per il lavoro (che aggrega e rappresenta oltre l’85% del settore), a mettere in guardia cittadini e lavoratori attraverso una sorta di vademecum sintetico per. Si tratta di un fenomeno – fanno sapere dall’Associazione - noto come “Online Recruitment Scam”, in cui una voce registrata, fingendo di essere un’Agenzia per il lavoro o un’azienda, contatta anonimamente utenti ignari per comunicare falsi esiti positivi di colloqui di lavoro.