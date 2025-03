Dilei.it - Trovare la propria strada: esiste un solo percorso giusto?

Quando si parla di “seguire la”, sembra che esistano due grandi narrazioni dominanti.La prima è quella tradizionale, che vede la vita come una tappe ben precise: studiare, laurearsi,un lavoro stabile, sposarsi, avere figli, andare in pensione. Un copione lineare, quasi un sentiero già tracciato, dove chi devia rischia di essere visto come “in ritardo” o “fuori”.Poi c’è la narrazione opposta, quella che demolisce l’idea delle tappe obbligate e promuove il mito della vocazione. Qui il messaggio è chiaro: non accontentarti, trova la tua, segui la tua passione! Un invito alla scoperta di sé, alla libertà di scegliere, a rifiutare ogni schema imposto.Entrambe queste visioni, per quanto affascinanti, sono un po’ estreme. Forse il punto non è scegliere tra due opposti, ma capire come integrarli in modo più realistico.