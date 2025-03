Lanazione.it - Troppi litigi e disordini. Il questore chiude un bar in pieno centro

Leggi su Lanazione.it

Una serie di episodi molesti,si erano verificati negli ultimi mesi attorno a un bar delstorico (in corso Cavour) che ora è stato chiuso dalper una settimana. A porre i sigilli sono stati gli agenti del commissariato a seguito del provvedimento adottato daldi Perugia disponendo l’immediata chiusura del pubblico esercizio per 7 giorni. Al cartello appeso sulla porta del Caffè Cavour dalla polizia si è aggiunto quello del proprietario: "Ci scusiamo coi clienti del bar Cavour che è stato chiuso a seguito del comportamento di alcune persone nell’area esterna del nostro locale", si legge nel messaggio appeso in vista della riapertura programmata per il 2 aprile. Nel provvedimento delsi chiarisce che la chiusura è stata adottata a seguito dei "numerosi episodi di molestie, tumulti eche, negli ultimi mesi, avevano coinvolto alcuni avventori".