Unlimitednews.it - Triathlon, il 28 e il 29 giugno a Taranto i Campionati del Mediterraneo

Leggi su Unlimitednews.it

(ITALPRESS) – La Federazione Italiana, sotto l’egida della MediterraneanFederation e di World, organizzerà idelil 28 e 292025 a.La prestigiosa manifestazione avrà in programma due gare di(maschile e femminile) su distanza sprint lungo i percorsi previsti per i Giochi deldel 2026: il Mar Piccolo, il Castello Aragonese, il Ponte di San Francesco di Paola, il museo MARTA, via Cesare Battisti, l’Arsenale Militare Marittimo, il lungomare Vittorio Emanuele III.L’evento – a cui prenderanno parte le squadre nazionali provenienti dai tre continenti che si affacciano sul Mar– sarà dunque un vero e proprio test event in previsione della 20esima edizione dei Giochi ospitati in Puglia dal 21 agosto al 3 settembre 2026 tra(sede principale), Lecce, Brindisi, Fasano e altre località.