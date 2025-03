Juventusnews24.com - Trezeguet potrebbe tornare in pista con un ruolo da presidente: l’ex Juve pensa alla candidatura per diventare il numero uno di quel club!

di RedazionentusNews24a una carriera istituzionale: puòildi uno storico grandea livello mondiale! Le ultimissimeDavidin auge come personalità di spicco nel mondo del calcio.attaccante dellastarebbendo a candidarsi per la presidenza del River Plate. Questo è quanto riportano i colleghi di TNT Sports.La testata argentina riporta che17 bianconero starebbe valutando quest’opportunità, presentandosi alle prossime elezioni: queste sono previste per il prossimo dicembre ero metterlo contro Stefano Di Carlo, attuale segretario generale dei millonarios.Leggi suntusnews24.com