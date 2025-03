Laspunta.it - Treves Italia annuncia la Cassa Integrazione

Leggi su Laspunta.it

la, azienda specializzata nella produzione di componenti per l’industria automobilistica è da da tempo in difficoltà a causa della riduzione delle produzioni presso lo stabilimento Stellantis di Cassino. Lo stabilimento di Aprilia (ex Radici) si trova ora a fronteggiare una forte incertezza economica. Il calo degli ordini, legato alla diminuzione della produzione dei modelli Giulia, Stelvio e Tonale, ha fatto registrare una significativa contrazione dei volumi produttivi, mettendo in seria discussione la continuità dello stabilimento.L’azienda ha giàto la richiesta diOrdinaria per le prossime 13 settimane, a partire dal 7 aprile. Una decisione che preoccupa i lavoratori e anche il sindacato, visto che lo scenario è particolarmente incerto e potrebbe essere foriero di nubi nere all’orizzonte.