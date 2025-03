Bergamonews.it - Trent’anni di “Paranoia e Potere”, i Punkreas in concerto al Piazzale degli Alpini

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Dopo lo straordinario successo del-evento del 22 marzo all’Alcatraz di Milano, andato sold-out, iannunciano nuove date del tour dedicato al trentennale di “” (1995): un album leggendario, ripubblicato lo scorso 21 marzo in una versione interamente rimasterizzata. La tournée, che proseguirà per tutta l’estate, porterà l’energia esplosiva della band sui palchi dei più importanti festival italiani, riaffermando il carattere ribelle e senza tempo di un disco che, a distanza di, suona più attuale che mai.La band sarà a NXT Bergamo, inil 27 giugno. I biglietti sono in vendita su Ticketmaster, TicketSMS, TicketOne e punti vendita autorizzati. L’evento prevede formula H20, ovvero che prevede ingresso gratuito per chi arriva prima delle ore 20.