Trentaduesima giornata Basket Eurolega 2024/2025: Il Barcellona punisce Milano che dice addio ai play-in

Si infrangono contro ille possibilità dell’Olimpicodi qualificarsi per la post-season in campo continentale. Nellai meneghini vengono sconfitti nettamente dai catalani(98-88)ndoai-in.88-98Terza sconfitta consecutiva per i campioni d’Italia che abbandonano così la competizione continentale. L’avvio di match è favorevole ai blaugrana che piazzano un parziale di 7-0.però si riprende subito e passa sull’11-9, per poi toccare il +5. Ma non basta perché ilrimontano chiudendo il primo quarto sul 25-21, per poi scappare nel secondo quarto volando sul +15 con il quale si va all’intervallo lungo.Nella ripresa I padroni di casa provano a rialzare la testa tornando vicina ai blaugrana che però li respingono a -11.