Trenord, nessuna linea sotto gli standard. Per una volta niente indennizzi agli abbonati

Per il mese di gennaionon dovrà corrispondere alcun indennizzo a nessun abbonato di questa o quella direttrice del trasporto ferroviario regionale. Nel primo mese del 2025, infatti,delle 41 linee ha sforato gliminimi di servizio. Un fatto più unico che raro, anche a memoria degli addetti ai lavori. Difficile capire quando fosse accaduto l’ultima. Di sicuro non era mai accaduto da quando – esattamente un anno fa – la Regione Lombardia ha deciso di cambiare, allentandoli, i criteri con i quali calcolare i ritardi accumulati dalle linee dinonché gli altri disservizi, quali le soppressioni. Di riflesso sono diventati anche più generosi i criteri con i quali calcolare se questa o quellasiano sopra ola soglia minima di qualità del servizio e quindi se chi abbiascritto un abbonamento debba o non essere indennizzato.