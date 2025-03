Ilfattoquotidiano.it - Tren de Aragua, la gang venezuelana che per Rubio è “peggio di Al Qaeda”

“I marines di Guantanamo hanno detto che queste sono alcune delle persone più dure che abbiano mai incontrato.dei membri di Alche erano stati in quelle celle”. Così il segretario di Stato americano, Marco, è tornato a parlare della deportazioni degli affiliati all’organizzazione criminalededefinendola “una delle più pericolose che il mondo abbia mai visto”. La storia di questo gruppo è più controversa di quel che appare al capo della diplomazia americana, essendo nato, in origine, come sindacato dei lavoratori venezuelani. Nel 2005,defu fondato per tutelare gli operai che erano stati assunti per costruire una ferrovia che doveva fungere da collegamento tra le regioni die Carabobo. Il progetto, che aveva anche una partecipazione italiana, però non fu mai completato.