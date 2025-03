Amica.it - Tre film belli al cinema nel weekend: “Mr. Morfina”, “Nonostante” e “Le assaggiatrici”

Un giovane vicedirettore di banca ha un disturbo congenito per cui non sente nessun dolore fisico. Quando l’amore della sua vita viene rapito si metterà all’inseguimento dei banditi senza alcuna paura di pugni, coltellate, torture e perfino di qualche pallottola.Per noi la bislacca commedia Mr.con Jack Quaid, godibile parodia dei supereroi contemporanei, è ilda vedere alnel! Da vedere inoltre l’opera seconda da regista di (e con) Valerio Mastandrea,, e il nuovodi Silvio Soldini, Le, tratto dal romanzo di Rosella Postorino.Buone visioni! #Mr#JackQuaid #CosaVedereNel#SoloAl#SoloInSalaJack Quaid in una scena di “Mr.