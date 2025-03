Iodonna.it - Tre episodi ricchi di intrighi e ricatti per la serie turca di Canale 5

Ancora cambi nel palinsesto di5. Dopo aver annunciato la messa in onda dellaIl turco, Mediaset ci ha ripensato e ha rimandato il debutto a martedì 8 aprile. Stasera quindi va in onda una nuova puntata della soap Tradimento, a partire dalle 21.35 circa. Tre gliin programma, che accendono i riflettori su ulteriori ostacoli da superare per i protagonisti. I baci e le coppie: le 20tv più romantiche di sempre X Leggi anche › “Tradimento”: nella puntata di oggi Oylum e Tarik ai ferri corti, Elmas ricatta Yesim Tradimento, anticipazioni puntata stasera 28 marzo 2025: tramaTra quelli al centro della scena, c’è Oylum (Feyza Sevil Güngör).