Iodonna.it - Tratto da una storia vera, il film racconta il viaggio di un padre e di un figlio tra resilienza e amore incondizionato

È uscito al cinema Il bambino di cristallo,diretto da Jon Gunn edal libro autobiografico The Unbreakable Boy: A Father’s Fear, a Son’s Courage, and a Story of Unconditional Love di Scott LeRette. Laè quella straordinaria di Austin LeRette, un bambino affetto da osteogenesi imperfetta e autismo, e della sua famiglia che affronta le sfide quotidiane con determinazione e. Con unaintensa e un cast capace di restituire le sfumature emotive dei protagonisti, Il bambino di cristallo si propone come un racconto di vita vissuta. Ponendo al centro la forza dei legami familiari e la capacità di affrontare le sfide con coraggio e speranza. “Il bambino di cristallo” con Zachary Levi, la clip delX Leggi anche › Autismo trae serie tv: tutti i titoli approvati dagli esperti Il bambino di cristallo, la trama delfa vedere al cinemaScott (Zachary Levi) e Teresa LeRette (Meghann Fahy) sono una coppia come tante.