Trasporto locale. Spunta l'ipotesi di una navetta

Sala affollata alla Rocca Viscon tea per l’incontro organizzato dall’amministrazione comunale tra i pendolari e l’assessore Lucente di Regione Lombardia dove sono stati affrontati i disagi relativi alla linea del passante ferroviario S13 e al Tpl su gomma, "L’assessore regionale ai Trasporti Franco Lucente ha fatto un puntuale resoconto di quello che oggi il Tpl può offrire e gli obiettivi che si intendono perseguire. L’auspicio di tutti i presenti è che, in particolare su gomma, si possa migliorare consentendo ai nostri territori di avere un servizio efficiente, capace di garantire puntualità e sicurezza", ha commentato la sindaca Antonella Violi, che ha anche annunciato che potrebbe fare un’indagine sul territorio per istituire unache colleghi il centro cittadino con la stazione che si trova a Villamaggiore, ovviamente realizzabile solo se si ci sarà un numero adeguato di utenti.