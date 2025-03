Ilgiorno.it - Trasloca la Fisioterapia, Asst: “Il servizio passa temporaneamente da Tirano al Morelli di Sondalo”

(Sondrio) – “No al previsto trasferimento deldidall’ex ospedale di”. A chiederlo, raccogliendo l’appello della Lega Spi Cgil della zona, è il segretario generale del Sindacato pensionati Cgil provinciale Sandro Bertini. Ildicopre infatti un ruolo importante ed apprezzato per tutta l’area del Tiranese, e non solo, rispondendo alle esigenze di molti pazienti, in particolar modo anziani. La prospettiva di doversi recare all’ospedaledi, magari anche più volte la settimana, non è certo allettante, in particolare per chi non è automunito. “L’annunciata chiusura, a partire dalla metà del prossimo mese di aprile, rappresenta per noi un ulteriore ed inaccettabile taglio dei servizi sanitari - sottolinea Bertini - La motivazione del provvedimento di trasferimento delpresso l’ospedalediper almeno 18 mesi per interventi di ristrutturazione appare poco plausibile, visto che nell’edificio che un tempo ospitava l’ospedale di zona, mancano molte cose, ma non di certo gli spazi”.