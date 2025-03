Reggiotoday.it - Tragico incidente sulla Statale 106 a Montebello Ionico, scontro tra due auto: un morto e un ferito

Ancora sangueStrada106. E' di un, G.F., e unnon grave il bilancio di un, avvenuto poco prima delle 8 di questa mattina, nel territorio diJonico.L'impatto delle duevetture, le cui cause sono in corso di accertamento, non ha lasciato.