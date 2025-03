Dayitalianews.com - Tragedia sulla Messina-Palermo, furgone finisce in una scarpata: morto un 28enne catanese

Leggi su Dayitalianews.com

A20: giovane perde la vita in un incidente a TorregrottaUn incidente mortale si è verificato lungo l’autostrada A20, nei pressi di Torregrotta, in provincia di. La vittima è un giovanedi 28 anni.Secondo una prima ricostruzione, il, alla guida di unIveco Daily, stava percorrendo l’autostrada in direzionequando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo. Il veicolo è uscito fuori strada, sfondando il guardrail e precipitando nellasottostante.L’incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 8, lungo l’autostrada A20. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, due squadre dei vigili del fuoco provenienti dae Milazzo, oltre ai soccorritori del 118. Purtroppo, per il giovanenon c’è stato nulla da fare.