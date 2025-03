Anteprima24.it - Tragedia nel Sannio, uomo trovato senza vita nella sua abitazione: indagano i carabinieri

Tempo di lettura: < 1 minutoRiunall’interno della camera da letto dai suoi familiari. Il fatto è accaduto a Baselice nel cuore della notte appena trascorsa. La morte sarebbe sopravvenuta in seguito ad un gesto autolesionistico. Accanto al cadavere, infatti, è stato riun fucile ed a quanto si è appreso sul corpo sarebbe stata rinvenuta una ferita compatibile con un colpo d’arma da fuoco. L’aveva 62 anni e non avrebbe lasciato alcun biglietto per spiegare il gesto. Sul posto i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Le indagini per accertare l’esatta dinamica sull’accaduto sono eseguite daidella compagnia di San Bartolomeo in Galdo. L'articolonelsuaproviene da Anteprima24.