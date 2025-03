Quotidiano.net - Tragedia nel Mar Rosso. Affonda sottomarino. Strage di turisti russi

Morire in unper 70 dollari. Il Sindbad, un sommergibileco, èto ieri mattina attorno alle 10, a circa un chilometro dalle coste di Hurghada, una delle località balneari egiziane più famose sul Mar. A bordo, oltre all’equipaggio formato da cinque egiziani, c’erano 45provenienti daa, Norvegia, Svezia e India. Il bilancio provvisorio è di sei morti, tutti di nazionalità russa, tra cui forse due bambini, e 19 feriti, di cui quattro molto gravi. Gli altri passeggeri sono stati tratti in salvo e risultano illesi. Secondo il Consolato generale russo a Hurghada, ierano in vacanza con la compagnia Biblio Globus. L’escursione di ieri prevedeva un’immersione fino a 25 metri di profondità per esplorare la barriera corallina, un’attrazione che da anni richiama numerosi visitatori per la sua spettacolarità.