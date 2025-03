Romadailynews.it - Traffico Roma del 28-03-2025 ore 20:30

Luceverdeper trovati all'ascolto Buonasera ancora code per un incidente sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra la Prenestina e la regolare Al momento la circola sul resto dell'anello a Montesacro su via Nomentana tra via De Marchi e via Sannazzaro ilè regolato da un senso unico alternato per la presenza di un cantiere che sta lavorando nel dov'è questa mattina si è verificato un danno ad una condotta idrica sul posto al momento abbiamo rallentamenti e code nelle due direzioni Intanto vi ricordo che sulla diramazione dinord questa notte tra le 21 e le 6 lo svincolo di Settebagni sarà chiusa in entrata Verso l'auto sole chiuso dalle 22 alle 6 sulla A12-civitavecchia anche lo svincolo di Cerveteri Ladispoli in entrata verso Civitavecchia bene questa la situazione al momento da Massimo peschi e tutto