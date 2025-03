Romadailynews.it - Traffico Roma del 28-03-2025 ore 18:30

LuceverdeBuonasera e ben trovati all'ascolto a Montesacro lungo la via Nomentana per la rottura di una tubatura dell'acqua si transita senso unico alternato tra via Emilio De Marchi e via Jacopo Sannazzaro naturalmente si sono formate lunghe code e soprattutto in direzione del raccordo anulare a partire dallo svincolo per la tangenziale fino a via De Marchi ci sposiamo ora sul raccordo anulare per segnalare i code dovute alintenso tra laFiumicino e lo svincolo per LaNapoli in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna troviamo incolonnamenti tra la cassa e la Salaria e poi a seguire tra la Nomentana e La Rustica code anche in tangenziale Tra una Farnesina e viale della Moschea direzione San Giovanni in uscitacode per incidente sullaFiumicino tra il viadotto della Magliana e Parco dei Medici direzione raccordo anulare code pere lavori poi sulla Cristoforo Colombo tra via di mezzo via di Malafede direzione Ostia altre code verso Ostia in via dell' aeroporto di Fiumicino 3 all'aeroporto e il ponte della Scafa bene da Massimo peschi per il momento è tutto ma i dettagli di queste le altre notizie potete consultare il sito