Romadailynews.it - Traffico Roma del 28-03-2025 ore 16:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilitàdifficoltoso lungo la via Nomentana dove si transita a senso unico alternato per la rottura di una tubatura dell'acqua tra via Emilio De Marchi e via Jacopo Sannazzaro ci sono naturalmente code In entrambe le direzioni ci portiamo pure a Primavalle da poco partito un corteo che da piazza Clemente XI raggiungerà via Angelo Maj non si escludono Dunque chiusure e deviazioni al passaggio dei restanti sul Raccordo Anulare segnaliamo code pertra laFiumicino e lo svincolo per LaNapoli in carreggiata esterna incolonnamenti anche sulla carreggiata interna tra la trionfo e la Salaria e poi a seguire tra la Bufalotta e La Rustica code anche in tangenziale Tra la Farnesina e la Salaria direzione San Giovanni lunghe code anche sulla via Flaminia direzione entro 3 Saxa Rubra il corso di Francia in uscita dalla città code poi pere lavori sulla Colombo tra via Di Mezzocammino e via di Malafede direzione Ostia