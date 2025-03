Romadailynews.it - Traffico Roma del 28-03-2025 ore 14:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità oggi pomeriggio a partire alle 16 corte a Primavalle da piazza Clemente XI a via Angelo Maj passando attraverso Piazza Alfonso Capecelatro e via Federico Borromeo fino alle 19 possibili temporanea chiusura aldeviazioni per i bus della zona domani e domenica nuova fase di potature lungo la Circonvallazione Gianicolense dalle 7 alle 18 è prevista la chiusura della strada nel tratto che va da 1 a via Ramazzini la linea 8 sia domani che domenica verrà sostituita da bus prevista Inoltre una deviazione di percorso per le vetture provenienti dal centro e dirette al capo via del Casaletto i bus della linea 8 dalle 7 alle 18 saranno deviati lungo via Quirino Majorana via Portuense via Giacomo Folchi via Ramazzini è di nuovo la Circonvallazione Gianicolense domani e domenica per gli stessi interventi saranno deviate complessivamente su percorsi alternativi altre 9 linee di bus dettagli sulmobilita.