Traffico Roma del 28-03-2025 ore 11 | 30

Luceverdetrovati dalla redazione grosse difficoltà sulla Nomentana dove A causa della rottura di una tubatura dell'acqua è chiuso il tratto tra via Emilio De Marchi e via Jacopo Sannazzaro in direzione del centro deviazioni delsu via Emilio De Marchi inevitabili code code che al momento partono da via Arturo Graf code anche in direzione opposta partire da viale Gottardo inevitabili ripercussioni alin tutta l'area circostante nella zona dell'Euro incidente in viale Africa con rallentamenti all'altezza di via dei Pirenei alla Garbatella per urgenti lavori momentaneamente chiusa via Giovanni Battista Magnaghi all'altezza di via Luigi Maria D'Albertis all' Ergife in programma un concorso pubblico considerato il numero dei partecipanti non si escludono per tutta la giornata ripercussioni per ildi zona in particolare sull'Aurelia come sempre per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito