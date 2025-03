Romadailynews.it - Traffico Roma del 28-03-2025 ore 08:30

Luceverdeben trovati dalla redazione rallentamenti e code su tutte le principali strade d'accesso al centro città in particolare sulla Cassia è sulla Flaminia rispettivamente dalla Tomba di Nerone e da Labaro a Tor di Quinto stessa situazione sulla Salaria con incolonnamenti dal raccordo a via dei Due Ponti grosse difficoltà sulla Nomentana dove A causa della rottura di una tubatura acqua si transita senso unico alternato in prossimità di via Jacopo Sannazzaro inevitabili ripercussioni alla circolazione con coda in direzione del centro che al momento partono da via Arturo Graf la polizia locale suggerisce di deviare per via Ettoregnoli sul raccordo anulare perintenso Ci sono rallentamenti e code in carreggiata interna dalla Casilina l'ardeatina code anche lungo la carreggiata esterna tra Trionfale Aurelia è ancora dallaFiumicino alla via del mare sul tratto Urbano dellaL'Aquila code da Viale Togliatti alla tangenziale est sulla stessa tangenziale est Ci sono rallentamenti all'uscita via delle Valli alla Salaria code anche verso San Giovanni da Largo Passamonti fino a viale Castrense all'ergife in programma un concorso pubblico considerato il numero dei partecipanti non escludono per tutta la giornata ripercussioni sull'Aurelia al momento infatti si segnalano lunghe code a partire da raccordo e fino a via Nicola Lombardi nel quadrante Sud code sulla via del mare la via Ostiense Acilia Vitinia code anche sulla Pontina da Tor de' Cenci all'Eur stessa situazione sulla Cristoforo Colombo dove anche per un incidente avvenuto in Viale America si sta in coda verso il centro a parte che da Viale dell'Oceano Atlantico