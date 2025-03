Romadailynews.it - Traffico Roma del 28-03-2025 ore 07:30

LuceverdeBuongiorno dalla redazione per trovare questo primo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità alvenerdì 28 marzo dalle ore abbiamo rallentamenti con code su tutte le principali strade d'accesso al centro città in particolare sulla caccia e sulla Flaminia rispettivamente dalla Storta a Tomba di Nerone da Labaro a Tor di Quinto ci sono poi difficoltà sulla Nomentana a causa della rottura di una tubatura dell'acqua in prossimità di via Jacopo Sannazzaro c'ho sta provocando incolonnamenti in direzione del centro a partire da via Arturo Graf tanto che la polizia locale suggerisce di deviare per via Ettoregnoli sulla raccordo anulare perintenso abbiamo incolonnamenti in carreggiata interna a partire dall'uscita Casilina fino alla via Ardeatina situazione per certi versi analoga lungo la carreggiata esterna devo abbiamo rallentamenti con possibili cose a partire dal primo fare Ottavia fino allo svincolo per La via Aurelia è ancora in carreggiata esterna possibili rallentamenti tra l'uscita a Tor Bella Monaca allo svincolo per La via Tiburtina tutta la turbano dellaL'Aquila incolonnamenti da Tor Cervara fino alla tangenziale est mentre tangenziale Ci sono rallentamenti con code dall'uscita via delle Valli Conca d'Oro alla Salaria incoronamento anche verso San Giovanni da Porta Maggiore Scalo San Lorenzo a via Castrense allergie in programma un concorso pubblico considerato il numero dei partecipanti non si escludono per tutta la giornata riflessi per ildi zona in particolare sull'Aurelia centro possibili disagi tutto sommato limitanti per un corteo che dalle 9:30 impegnerà a piazza Barberini via di San Basilio via Moliseintenso con possibili rallentamenti sulla Pontina da Pomezia zona dell'EUR mentre sulla via Appia ci sono i coronamenti da Ciampino alle Capannelle la polizia locale Ci sentiamo in un incidente sulla Appia Pignatelli ci sono cose tra il bivio con via Appia Nuova e via menofilo maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito