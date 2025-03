Romadailynews.it - Traffico Lazio del 28-03-2025 ore 17:30

Leggi su Romadailynews.it

Luceverdeben trovati dalla redazione sulla A1 Firenze Roma code pertra Magliano Sabina e Ponzano romano-soratte in direzione di Roma a sud della capitale sulla diramazione per un incidente si sta in fila tra Monte Porzio Catone San Cesareo in direzione dell'autosole consueti spostamenti di queste ore a Roma sul Raccordo Anulare in particolare coda in carreggiata interna tra Trionfale Salaria successivamente tra Bufalotta e Prenestina stessa situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e La Romanina code anche in uscita dalla capitale su tratto Urbano della A24 roma-teramo dalla tangenziale al Raccordo Anulare in provincia di Frosinone per lavori fino al 23 giugno chiusa la superstrada Sora Atina Cassino tra Ponte Melfa II Atina e Atina superiore nelle due direzioni ilè deviato sulla provinciale 259 lavori Questa notte sull'autosole tra le 5:38 chiusura dello svincolo di Ponzano romano-soratte in uscita per le provenienze da Roma dalle 22 chiuso anche lo svincolo di Valmontone in entrata verso Roma con riapertura prevista per le 5 di domani mattina altri lavori sulla diramazione di Roma nord allo svincolo di Settebagni vincolo che tra le 21 e le 6 sarà chiuso in entrata Verso l'auto sole bene È tutto Grazie per l'attenzione un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https://storage.