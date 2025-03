Romadailynews.it - Traffico Lazio del 28-03-2025 ore 09:30

Luceverdetrovati dalla redazione rallentamenti per lavori sulla Statale 3 Flaminia tra il casello di Magliano Sabina e Ponte sanguigno nelle due direzioni si transita a senso unico alternato code persulla via Ostiense la via del mare tra Acilia e Vitinia verso Roma a Romaancora intenso sul raccordo anulare con rallentamenti in carreggiata interna dalla Casilina alla Appia grosse difficoltà di circone poi sulla Nomentana dove A causa della rottura di una tubatura dell'acqua si transita a senso unico alternato in prossimità di via Jacopo Sannazzaro inevitabili ripercussioni alla circone con coda in direzione del centro che al momento partono da via Arturo Graf la polizia locale suggerisce di deviare per via Ettore Romagnoli per un concorso pubblico in programma all' Ergife lunghe code sulla via Aurelia a partire da via Pio Spezi e fino a via Nicola Lombardi da Francesca Ilaria è tutto grazie per l'ascolto un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https://storage.