Traffico e disagi tra Ponte Europa e via del Lago

Gravi difficoltà,e degrado, in termini di viabilità, nella zona di via Dalmazia fra ile l’incrocio con via delhanno fatto salire sugli scudi il consigliere comunale del Pd, Lorenzo Boanini, che ha depositato una interpellanza alla giunta per criticare l’operato dell’amministrazione comunale ricordando che sono passati oltre due anni e mezzo da quando furono spesi importanti danari per la riqualificazione. "La situazione è particolarmente critica a sud del– ammette Boanini – questa zona rappresenta uno dei principali accessi storici al centro cittadino, ma oggi le condizioni della carreggiata e dei marciapiedi sono inaccettabili. I problemi principali riguardano: grandi avvallamenti e zone dissestate, che rendono difficile e pericoloso il transito veicolare e pedonale; marciapiedi insicuri, soprattutto nel tratto che dalla zona di Pistoia Nuova dovrebbe condurre alle scuole Roncalli e Agraria.