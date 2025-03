Perugiatoday.it - Traffica cocaina a chili, niente permesso di soggiorno per motivi familiari e di lavoro

Trasporta droga a chilogrammi, viene arrestato e condannato, ma c’è uno zio disposto ad assumerlo e due sorelle che lo prenderebbero in casa. Secondo la Questura di Perugia e il Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria, però, non c’è alcun motivo valido alla concessione deldi.