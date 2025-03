Sbircialanotizia.it - Tradimento, anticipazioni: Tarik spiazza Guzide, Ozan pronto a lasciare Zelis

Leggi su Sbircialanotizia.it

Non vogliamo fingere indifferenza: ci prepareremo a un turbinio di emozioni che metteranno alla prova la pazienza di tutti. Dovrete restare con noi, perché(Mustafa Ugurlu) non si accontenterà di restare in disparte. Avrà intenzione di riconquistare la fiducia dei figli, dopo le tensioni nate dalle sue ultime minacce. Per farlo, irromperà a casa . L'articoloè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.