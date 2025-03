Movieplayer.it - Tradimento. anticipazioni 29 marzo: Oylum vuole lasciare Behram

Leggi su Movieplayer.it

alle prese con una relazione molto complicata, mentre suo fratello viene nuovamente ricattato da Oltan. Ecco tutto quello che succederà nella puntata di domani della soap turca, in onda nel pomeriggio di Canale 5. Nuovo appuntamento domani con, in onda su Canale 5 alle 15.10.è sempre più soffocata dalla relazione con, che sta diventando sempre più possessivo e, soprattutto,obbligarla a portare avanti la gravidanza. Nell'episodio precedente Negli episodi precedentie abbiamo vistoche, con l'aiuto di Zeynep, è riuscita a liberarsi dell'autista chele ha messo alle calcagna: in questo modo la ragazza è riuscita a prendere appuntamento con un medico per fissare l'interruzione di gravidanza. Quando però si è presentata nello studio per effettuare l'operazione, ha trovatoad attenderla per impedirglielo.