Ilrestodelcarlino.it - "Tosi paghi a rate per restare in consiglio"

La ex sindaca Renatadeve restituire le somme percepite come anticipo delle spese legali per i processi del Trc. A dirlo a chiare lettere sono le forze politiche di maggioranza (Pd, Uniamo Riccione, Riccione col Cuore, Coraggiosa, Riccione Contemporanea, 2030). Tanta sicurezza arriva dopo il parere chiesto al ministero dell’Interno sulla posizione della ex sindaca. "Le forze politiche di maggioranza del Comune di Riccione prendono atto del parere reso dal ministero dell’Interno in data 31 gennaio 2025, richiesto dal presidente delcomunale previo confronto con il segretario comunale durante la seduta del 27 giugno del 2024, in merito alla posizione della consigliera comunale Renata". Nello specifico, "il ministero ha chiarito in modo inequivocabile che la restituzione delle somme anticipate dal Comune per le spese legali sostenute da Renatanon è un fatto riconducibile all’esercizio del mandato amministrativo, bensì a una questione patrimoniale personale.