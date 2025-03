Lanazione.it - Toscana Tour, vince il campione olimpico Bost

È partita alla grande la seconda fase delcon i big dell’equitazione a livello mondiale subito in evidenza. Ieri are la 145 del Gold, qualificante per il Gran premio di domenica, è stato il francese Roger Yves, medaglia d’oro alle Olimpiadi del 2016 a Rio de Janeiro. Il fuoriclasse francese in sella Giorgio de La Batia ha messo tutti in riga nel percorso ideato da Elio Travagliati con 8 ostacoli seguiti da altri 6 in seconda fase. Netto sugli ostacoli e il tempo velocissimo di 25’82“. In seconda posizione la Germania con Jens Baackmann e Zealand 3 con 25’94“. A chiudere il podio il cavaliere azzurro Gabriele Grassi che in sella a Babalou è finito terzo solo per una piccolissima differenza sul tempo con 25’97“. Poi ancora tre cavalieri italiani che fino all’ultimo salto hanno dato filo da torcere agli avversari.