Toscana 2050 | Rigenerazione dell' ospedale di Massa in polo culturale

Con il progetto “. Uno sguardo per anticipare il futuro” la nostra Regione ha chiesto ai suoi cittadini di immaginare latra 25 anni: studenti e studentessea scuola Malaspina hanno provato a immaginare la città dinel futuro realizzando un ambizioso progetto sotto la guida di Elisabetta Mosti, architetto e docentea nostra scuola. Com’è nata l’idea? "L’occasione di immaginare un possibile futuro per la nostra città – a rispondere è la professoressa Mosti – ci è stata offerta dal concorso “Macroscuola”, promosso da Ance Giovani, la sezione giovanile’Associazione Nazionale dei Costruttori Edili. Questo concorso ha chiesto alle scuole secondarie di primo grado di progettare un intervento di trasformazione di un’area abbandonata o degradata in spazi e/o strutture destinati alla realizzazione di spettacoli ed eventi culturali.