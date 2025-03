Casertanews.it - Torture in carcere: chiuse le indagini per altri 32 agenti

Leggi su Casertanews.it

La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha chiuso lenei confronti di32della polizia penitenziaria coinvolti nei pestaggi ai danni dei detenuti avvenuti il 6 aprile 2020, per cui è già in corso il maxi processo in Corte d'Assise in cui sono imputate 105 persone tra.