Ilgiorno.it - Tornano i Treni del Mare per la Liguria: orari, biglietti, percorsi

Milano, 28 marzo 2025 – Temperature più miti, giornate lunghe e aria frizzantina fanno crescere la voglia di trascorrere tempo all’aperto. A partire da domani, sabato 29 marzo,del, lo storico collegamento tra la Lombardia e la vicina. I convogli collegheranno (sino a domenica 28 settembre) le due regioni ogni sabato e nei festivi. Si tratta di 10in più, 5 corse, andata e ritorno, che circoleranno, finanziati e programmati da Regione Lombardia e Regione, in collaborazione con Trenord etalia. Idelpartono da Milano e da città come Bergamo, Treviglio, Como, Monza, Seregno, Gallarate, Busto Arsizio, Legnano, Pavia e Voghera, per arrivare direttamente alle spiagge della Riviera di Levante e di Ponente. La novità di quest'anno, a partire dal prossimo weekend del 5 aprile, è il treno che parte da Saronno per arrivare ad Arma di Taggia.