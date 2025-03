Ilgiorno.it - Torna “Impossible target“. Tre giorni di maratone e staffette

“, in collaborazione con il Comune di Cinisello Balsamo, Iuta e Club Super Marathon Italia organizza il Running Festival, giunto alla quinta edizione ed entrato ormai a pieno titolo nella tradizione cittadina. "La manifestazione quest’anno arriva un po’ in anticipo a differenza degli scorsi anni, quando si è sempre svolta a fine aprile, ma questa volta la concomitanza con le festività pasquali non l’ha permesso", spiegano i promotori. La location invece è sempre la stessa: il centro polisportivo Gaetano Scirea in via Cilea. La kermesse sportiva inizia oggi alle 14 e si concluderà domenica con l’ultima gara delle 8. Si tratta di una gara podistica di corsa su strada che si sviluppa su un circuito di 1,4 chilometri. In particolare sono previste sei competizioni di ultramaratona su strada: 6 ore, 12 ore, 24 ore, 48 ore, 100 chilometri e 100 miglia.