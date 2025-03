Ilrestodelcarlino.it - Torna Giardini in corsa. Aiuole di viale Dante, nuovo look per la F1 : "Così accogliamo i fan"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, in vista del Gran premio di Formula 1 del 16-18 maggio, l’iniziativa ‘in’. Si tratta della terza edizione del concorso pensato per abbellire le 16presenti lungoe piazzale Leonardo Da Vinci attraverso allestimenti ispirati al mondo dei motori. E se nel 2024 l’appuntamento metteva al centro le figure di Ayrton Senna e Roland Ratzenberger, in occasione del trentennale della morte dei due piloti, quello di quest’anno sarà dedicato, almeno nel titolo, al made in Italy. "L’obiettivo è quello di valorizzare la creatività dei partecipanti – spiega la Giunta nella delibera che dà il via libera all’operazione – nell’allestimento paesaggistico e abbellimento estetico delledei luoghi che costituiscono il principale accesso all’area dell’Autodromo, che dovranno essere allestite in modo da coniugare il verde pubblico con il tema delle auto dae dei grandi eventi".